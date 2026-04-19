【モデルプレス＝2026/04/19】モデルの長谷川理恵が4月19日までに、自身のInstagramを更新。息子のために作った弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「デザートまであって嬉しすぎる」遊び心溢れる中2息子弁当◆長谷川理恵、ハートを忍ばせた中2弁当公開長谷川は「まだまだ可愛い 中2ボン弁当」「いや多分ずっと可愛い」とつづり、息子への手作り弁当を公開。カレー風味のジャーマンポテト、ストックしておいたイタリアン惣菜、