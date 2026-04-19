１５日、稚魚を放流するボランティア。（琿春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社琿春4月19日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市の密江河サケ国家級水産遺伝資源保護区で15日、図們江水生生物資源増殖放流イベントが開かれ、サケ52万匹、サクラマス8万匹を放流した。放流された稚魚は全て厳格な検疫と計数を経ており、公証機関による現場での公証も実施された。吉林省は19年連続で大規模な放流活動を行ってきた。図