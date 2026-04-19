タレントの若槻千夏（41）が18日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。類似タレントについて語った。タレント・指原莉乃と本音トークを繰り広げるこの番組。若槻は指原から「ライバルいるんですか？」と質問される場面があった。「ライバルはわからないんですが、類似タレントは知ってます。類似タレントは100パーセント“ミキティ”です」とタレント・藤本美貴の名前をあげた若槻。「違うかも」とピン