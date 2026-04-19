寿命が延び「100年時代」といわれるようになった今、将来に備えて「お金を貯めたい」と思う人は多いものです。けれど同じ収入でも、自然にお金が増える人と、なぜか残らない人がいます。その差は、意外にも“日常の小さな習慣”に隠れているのかもしれません。蛇口から落ちるしずくのように、気付かないうちにお金が流れ出していないでしょうか。今回は、実際の暮らしのエピソードを交えながら、「細かなお金の使い方」が将来の資