Photo: mio 「Handheld Fan 9 S」4,280円（税込） これぞ、大人が持ちたいハンディファン。4月も中旬に入り、一気に初夏のような暑さのこの頃。思い出せば、昨年の夏は「歴代最高の猛暑」だったんですよね…。そんな夏に向けて、米国・東南アジア・中国を中心にポータブルファンで世界No.1のシェアのJisuLifeグループが、今年日本に上陸。なんとなく若者向けの雑貨っぽいイメージのハンディフ