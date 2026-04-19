○ ダイヤモンドバックス 6 − 2 ブルージェイズ ●＜現地時間4月18日チェイス・フィールド＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」フル出場。一時同点の適時打を放つなど2安打1打点をマークしたが、チームは今季2度目の4連敗を喫し借金6となった。4年連続2ケタ勝利中の相手先発・ギャレンと3度対戦し、イニング先頭だった2回の第1打席はラッキーな右