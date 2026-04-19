４月17日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第43節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンとアウェーで対戦。坂元が怪我で欠場したなか、１−１のドローで勝点１を加え、実に25年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。この試合で、トッテナムからレンタル中の韓国代表の天才MFヤン・ヒンミョクがまたメンバー外となり、韓国メディアが悲嘆している。『