人気レースクイーンの根岸しおり（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートの赤のミニスカ・コスチューム姿を披露した。「KNOCKOUTSPRINGFESin沖縄ご来場＆ご視聴ありがとうございました！！KOが大大大続出で迫力ありまくり沖縄だからこその対戦カードで、特別な試合を沢山見ることが出来て本当に感激です」と報告。赤のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「まだ見ていない方はU-NEXTで