俳優の知念英和（21）が19日、初のカレンダー発売を記念した囲み取材を行った。「ずっと皆さんにお届けしたかった。こうしてカレンダーという形として出すことができてうれしいですし、ファンの皆さんに届いていろんなうれしい声を聞けているので良かった」と満面の笑顔を見せた。普段の明るい雰囲気から一転、4月のカットでは大人っぽいスーツ姿を披露。撮影の中でも特に印象的だったといい「スタッフの皆さんの反応が良かっ