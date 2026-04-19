俳優の原日出子が16日、自身のインスタグラムを更新。娘にもらったという、母の日の贈り物を披露した。【写真】「可愛いですね」「ほっこり」娘にもらった“母の日ギフト”のエプロンを披露した原日出子撮影で忙しい日々を過ごしていたという原。この日は、久しぶりに家族そろって“おうちごはん”を楽しむことができたと明かし、「お野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く食べました」と彩り豊かな手料理の数々を披露した