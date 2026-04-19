お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、現役東大生に“公開説教”をかます一幕があった。この日、相方の濱家隆一、タレント・長嶋一茂と東大の駒場キャンパスを訪れた山内。ペットボトルのキャップを使用した「キャップ野球」のサークルのメンバーとガチ対決。変幻自在に曲がる球にプロ野球経験者の一茂も苦戦する中、見事に二塁打