【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの優木まおみが、4月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の様子を公開した。【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ゴージャスでおしゃれ」引っ越して1ヶ月の広々新居◆優木まおみ、広々とした自宅披露優木は「ちょうど1カ月前にここに来たんだ 少しずつ生活が整っていくの幸せ」とハイライトで公開している3月15日の投稿を引用するかたちで新居の様子を披露。白基調の広