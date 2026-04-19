【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの安田美沙子が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝5時に起床して作ったという弁当を公開した。【写真】43歳2児のママタレ「開けたら思わず笑顔に」笑顔おにぎり入った手作り弁当◆安田美沙子「5時起き弁当」披露安田は「＃5時起き弁当。やっと5時おきに慣れた」とつづり、弁当の写真を投稿。丸型の木製の弁当箱には、黒ゴマなどで目や口を表現した笑顔のおにぎりや卵焼き、枝豆