福島牝馬ステークスの買ってはいけない馬券 【前走距離1600М以下】 前走距離別成績を見ると、1800М組が［7・8・4・59］、2000М組が［3・2・2・22］で、連対馬20頭はすべてこの２つの距離。 1600М組は［0・0・4・24］と３着はあるが、1400Ｍ以下は［0・0・0・7］。 福島牝馬ステークス過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』