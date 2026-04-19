葬儀でかかる費用の内訳とは！？セットの構成や各費用の名称は葬儀社によって異なる！ 葬儀費用の内訳 葬儀社に支払う費用は、大きく「基本費用」 「別途費用」 「立替費用」 に分けられます。葬儀社のセット料金はこれらの費用を独自に組み合わせたもので、セットの構成や各費用の名称は葬儀社によって異なります。 基本費用 一般的なお葬式を執り行うのに必要な棺、祭壇、位牌など。これらは一度決定したら金額の変更は