Ç­ÇØ¤Ï¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡ª¤è¤¯¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¤Ï ¤è¤¯¤¢¤ë»ÑÀª①°­¤¤»ÑÀª¤ÎÂåÉ½³ÊÇ­ÇØ Æ¬¤¬·¹¤±¤Ð¤½¤ì¤À¤±¼ó¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã ÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¡ÖÇ­ÇØ¡×¤Ï¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÄ´¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢·¹¤¤¤¿¼ó¤¬Æ¬¤Î½Å¤µ¤ò»Ù¤¨¤­¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¿Í´Ö¤ÎÆ¬Éô¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Å¤µ¤ÏÂÎ½Å¤Î1³ä¤È¤¤¤ï¤ì¡¢60¥­¥í¤Î¿Í¤Ê¤éÆ¬¤Î½Å¤µ¤Ï5~6¥­¥í¡£¤·¤«¤â¡¢Æ¬¤ò