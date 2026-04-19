日本人が必ず知っておくべき大地震の発生が予測される地域！ 地震は一度起きれば終わりではなく、何度も繰り返す 地震が起きるためには二つの条件が必要です。その場所が硬い固体であることと、力が働いていることです。二つのプレートが接触している場所や沈み込み帯では、地震が最も多く発生しています。太平洋プレートがユーラシアプレートなどの下に沈み込んでいるアラスカ→カムチャッカ→千島→