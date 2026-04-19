中学時代、国語の授業で志賀直哉の小説『正義派』を読み、生徒間で議論した。こんな小説だ。「市電が女児を轢いてしまった。運転手の一瞬の対応遅れを線路工夫３人が目撃。隠蔽を図る会社側に対し、正義感から工夫達は結束、警察に証言する。 だが工夫達は生活への不安もあり、次第に後悔の念が募り結束が崩壊していく」。正義の行動は正しくとも賢明だったのか、と問う物語だった。『自分ならどうする』を生徒間で議論した。