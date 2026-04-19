玉島警察署 18日午後、岡山県倉敷市で住宅1軒が全焼し、1人が病院に搬送されました。 玉島警察署によりますと、18日午後0時45分ごろ、倉敷市真備町上二万の住宅で、住人の男性（57）が火事に気付き、119番通報しました。 消防が約4時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒約90平方メートルが全焼しました。男性が逃げ出す際、煙を吸って病院に搬送されました。 出火時、男性の父親（84）も家にいま