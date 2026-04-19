先月、第1子妊娠を公表した女性アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（40）が18日、自身のインスタグラムを更新し、水天宮で安産祈願を行ったことを明かした。「戌の日に水天宮へ安産祈願しに行って参りました（もう結構前やけどほんで手に持ってる幣串が裏表逆になってしもた）この日は天気もよくて、気持ちよかったです」とつづった。「年末だったので、まだお腹が小さめやな」と補足。「友達や仕事