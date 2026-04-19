お笑いタレントの横澤夏子（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。“自作”の平成女児の憧れキャラクターが詰まったスマホケースを公開し、反響が集まっている。【写真】「めちゃくちゃ可愛い」ファン絶賛、横澤夏子が作った“平成女児スマホケース”横澤は「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」とつづり、鏡越しに自撮りしたスマホケースを披露。平成女児に人気のナルミヤキャラクターズのナカムラくん、ベリ