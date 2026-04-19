可愛い孫が悩んでいたら、居ても立っても居られないもの。今回は、守護霊として孫を守っているおじいちゃんのエピソードをご紹介します。戦う気満々？「彼氏との関係に悩んでいた頃、友人のパーティーで『自称・見える人』に会いました。その人は霊感があるそうで、オーラや守護霊なんかも見えるそうです……。怪しいな……と思って話を聞いていたら、私には亡くなったおじいちゃんの守護霊がついていると言われました。おじいちゃ