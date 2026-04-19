開催：2026.4.19 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 5 - 7 [カージナルス] MLBの試合が19日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。 アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。 1回表、5番 ノーラン・ゴーマン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒッ