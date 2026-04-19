開催：2026.4.19 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 7 - 8 [レイズ] MLBの試合が19日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 1回裏、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイ