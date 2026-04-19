糖尿病網膜症は、一般的に糖尿病に罹患してから約5～10年ほどで発症しやすいとされています。 しかし、血糖値の高い状態が続くと、もっと早い段階で発症することや、安定していた糖尿病網膜症が急に増悪してくることも珍しくありません。 また、初期にはほとんど自覚症状がないため、適切なタイミングで眼科を受診できるかどうかが、視力を守れるかどうかの分かれ道です。 この記事では、糖尿病網膜症で見え方が変化す