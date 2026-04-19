開催：2026.4.19 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 7 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が19日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 1回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってラ