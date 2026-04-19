開催：2026.4.19 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 6 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が19日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザーで試合は開始した。 1回表、4番 ヘスス・サンチェス 初球を打ってセンター