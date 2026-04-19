「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースが六回に逆転を許した。２番手のクラインが３連打を浴びてしまった。先発のシーハンが５回２失点と試合を作って降板。だが２番手のクラインが誤算だった。先頭のグッドマンが左中間を破る二塁打を放ち、続くトーバーの強烈なピッチャー返しがクラインの足を直撃。打球は一、二塁間へ転がり、フリーマンが懸命にキャッチするも内野安打となった。ロバーツ監督も心