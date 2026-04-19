ハーフマラソン大会でスタートする人型ロボット＝19日、北京（共同）【北京共同】北京で19日、人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれ、トップが48分19秒後にゴールした。ハーフマラソン男子の世界記録は57分20秒。中国メディアによると、大会規定により、優勝したのは別のロボットで、タイムは50分26秒だった。今大会は「世界初」と銘打った昨年に続く開催で、約100チームが参加。昨年の優勝タイムは2時間40分で、中国