◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第3日（2026年4月18日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、2位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は1バーディー、4ボギーの75とスコアを落とし、通算10アンダーで10位に後退。トップと5打差で最終日に臨むことになった。1打差の2位から首位奪還を目指したムービングデー。グリーンが固く、速くなった難しいコンディションの中