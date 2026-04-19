テレビ東京で17日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）の第1話が放送され、。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】恋人かわいすぎ…地元紙記者役の石井杏奈本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだ