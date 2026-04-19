◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムのドラフト１位ルーキー・大川慈英投手が、１軍に初昇格した。試合前練習を終えた大川は「気が引き締まる気持ち。一番は楽しみというのと、今の自分がどれだけ通用するのかっていうのは、投げて確かめたい」と目を輝かせた。昇格を告げられたのは１８日の練習中。マネジャーからの電話で「練習中だったので、びっくりして。すぐに移動しろってなったので