被相続人の預貯金などの権利や借金などの義務を一切受け継がない制度「相続放棄」。芸能界では大物歌手の相続を巡り最近大きな話題となりました。相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所に対して“申し立て”を行う必要がありますが、その期間を過ぎていると思われても、一定の場合は相続放棄が認められる場合があります。 相続放棄は、亡くなった人（被相続人）の預貯金・不動産などのプラスの財産や、借金・負債などのマ