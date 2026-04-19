◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）オリックスのルイス・ペルドモ投手が１９日、再調整のため出場選手登録を抹消された。２４年のシーズン途中に加入し、３年目の今季は８試合で１勝２敗３ホールド、防御率１４・１４。４試合で失点しており、１８日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では、２／３回を５失点と不安定な投球が続いていた。岸田監督は１８日の試合後、「ちょこちょ