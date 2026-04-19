【Bacchus ムスタング】（愛知県KEI30歳）買ってから3週間程度で早速のカスタム。元々チューニングが狂いにくいのですが、やっぱりペグは変えたかったので、メーカーからご提供頂いたMusiclilyのロックペグに。ブリッジは、ブロックが軽すぎて中音域がイマイチだったので、こちらもメーカーからご提供頂いたMusiclilyのブリッジに(ショートブロック(36?)が純正と同じ高さ)。ストラップピンもMusiclilyのロックピンに変更(こち