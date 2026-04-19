◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、１点を追う８回先頭の４打席目は捕手によるインターフェアとなったが、記録上の出塁は記録されず、ここまで３打数無安打、出塁はゼロだ。４９連続試合出塁中で記録更新となれば、１９２３年のベーブ・ルースらの「５０」に