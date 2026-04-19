北朝鮮が19日、東海上に向け弾道ミサイルを発射した。8日から11日ぶりで、今年に入って7回目だ。韓国軍合同参謀本部はこの日、「北朝鮮が東側方向に未詳の弾道ミサイルを発射した」と明らかにした。韓国軍当局はロケットの諸元と射程距離など具体的な特性を分析中だ。北朝鮮は7日と8日の2日にかけ3回飛翔体を発射している。7日に未詳の飛翔体は飛行初期に異常兆候を見せ空中で消失し、8日には午前と午後の2回にわたり弾道ミサイル