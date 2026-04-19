横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにある5つのレストランとペストリーショップでは、母の日に合せたさまざまなプランを展開。カーネーションやメッセージデザートプレート付きのメニューを用意し、横浜で楽しむ特別ランチ＆ディナープランを期間限定で提供します！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「母の日メニュー」 期間：2026年4月23日(木)より順次、期間限定で提供予約・問い合わせ：レストラン総合予