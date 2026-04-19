〈盗賊が屋形船を奪って逃亡…鬼平がうかつには手出しできない“人質の事情”とは〉から続く 人質に取られた屋形船の二人は、幕府の重鎮・牧野の若妻とその幼馴染みの許嫁である加勢だった。二人は夫の目を盗んで密かに会っていたのだった……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む第42話は4月20日（月）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）