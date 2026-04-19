タレントの若槻千夏（41）が18日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。最近面白いと思った映像作品について語った。タレント・指原莉乃と本音トークを繰り広げるこの番組。若槻は指原から「最近、何を見て面白かったですか？」と質問される場面があった。「『プラダを着た悪魔』もう一回見た。やるでしょ『2』が。見たことあるでしょ？」と若槻。指原が「凄い若いときなんですよ」と答えると「もう一回