〈「私が日々の生活で愛用している“いとしきもの”、お見せします」――作家・小川糸のとっておきの話〉から続く『いとしきもの森、山小屋、暮らしの道具』の刊行を記念して開かれたトークイベントでは、森の生活の写真をパネルで見ながら、小川さんに話を伺いました。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆山小屋の、広々としたダイニングには、大きな窓から光がふりそそぐ。左奥のデスクが執筆用。撮影：榎本麻美山小屋