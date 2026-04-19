犬の飼い主が喜ばない贈り物5つ プレゼント選びで迷いやすいのは、「犬のためになるものを贈りたい」という気持ちがあるからこそですよね。 ただ、犬に直接使うアイテムほど、体質や好み、生活スタイルの影響を受けやすいものです。まずは、特に注意したい贈り物を見ていきましょう。 1.食べ物系（おやつ・手作りフード） おやつは一見よろこばれそうですが、実はかなり慎重に選ぶべきジャンルです。アレル