U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されてたU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦し、１−０で勝利。２大会ぶり７度目のアジア制覇を成し遂げたヤングなでしこの戦いぶりを、韓国メディアもこぞって報じた。序盤から北朝鮮に主導権を握られる展開となったが、56分に福島望愛のFKから佐野杏花がヘディングシュートを叩き込み先制する。後半も相手の猛攻に遭うも、前半と同じように集中を切らさず、選手全員が身体