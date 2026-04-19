俳優の鈴木福さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ドラマの撮影オフショットを披露しました。【写真】鈴木福、ブルマの体操着姿！「今までで一番生き生きしてる」鈴木さんは「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう… 僕は変態じゃありません。ぜひ本編をみてくだされ」とつづり、1枚の写真を投稿。ブルマの体操着姿を披露し、両手を広げて楽しそうな笑顔が印象的です。コメントでは「来週東スポの一面待ってま