年間54本ペースで打ちまくっている村上(C)Getty Images衝撃的な活躍が続いている。現地時間4月18日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号ソロを放った。【動画】軽く振ってこの打球は規格外！村上宗隆の2戦連発7号アーチをチェック逆方向に鮮烈な一発を見舞った。1点リードの7回、先頭打者として打席に立った村上は左腕のホーガン・ハリス