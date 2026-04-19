春を迎え、今年はどこで春を満喫しようかと思いを巡らせている人もいるのではないでしょうか。桜の開花予想をチェックしながら、お花見の計画を立てている人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「埼玉県の公園」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位