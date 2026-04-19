元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が19日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。大谷は、15日（日本時間16日）のメッツ戦に先発し6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目を挙げた。2日前の死球の影響で打者では出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発