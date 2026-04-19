４月１９日未明、京都府舞鶴市の市道で男性が車にひかれ、搬送先の病院で死亡しました。 車はそのまま逃走していて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。 １９日午前３時すぎ、舞鶴市伊佐津の信号のある交差点で「道路に人が倒れており、後続の車が倒れている人をひいて逃げていった」と目撃者から警察に通報がありました。 警察によりますと、交差点を車で通りかかった人が倒れている男性に気づき、車を脇に