オリックスのルイス・ペルドモ投手(32)が19日、出場選手登録を抹消された。加入3年目の助っ人右腕は、今季ここまで8試合に登板して1勝2敗3ホールド。登板8試合中4試合で失点、うち3試合が複数失点と安定感を欠いていた。前日18日のソフトバンク戦では7回から2番手として登板も、2/3イニングを5失点で降板。防御率は14・14まで悪化した。昨季はチームトップの33ホールドを挙げた右腕。無念の再調整を強いられ、この日はみずほ