テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第3話が16日、放送され、女子高校生が“信者ビジネス”にどっぷりとハマっていく様子が描かれた。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】こんな看板娘がいたら毎日通います…もんじゃ焼きを焼く影山優佳原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネ